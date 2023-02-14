Kahramanmaraş'taki depremler sonrası seçimler ertelenecek mi? Bir açıklama da Mansur Yavaş'tan: Anayasa'ya göre...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Depremlerin ardından 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündeme geldi.

İYİ PARTİ'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a 4. gününde ziyaret gerçekleştirmiş, seçimle ilgili "14 Mayıs'a yetişmez" değerlendirmesinde bulunarak 18 Haziran'ı işaret etmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem "Anayasamıza göre erteleme ihtimali yok. Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi bir neden, bu büyük deprem dahi hiçbir surette seçimi erteleme hakkı yok" şeklinde yanıt vermişti.

BÜLENT ARINÇ: SEÇİMLERİN İVEDİLİKLE ERTELENMESİ LAZIM

Ayrıca, sosyal medya hesabından açıklama yapan Bülent Arınç, "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz" ifadelerini kullanarak "Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" dedi.

MANSUR YAVAŞ: ANAYASA'YA GÖRE SEÇİM ERTELENEMEZ

Son olarak konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. Gazeteci Özlem Gürses’in sorularını yanıtlayan Yavaş şunları ifade etti:

“Hatırladığım kadarıyla altı aydan az bir süre olduğu zaman birleştirilebiliyor. Ekim'in sonuna alındığında belki. Kasım ayına alınırsa anayasal olarak iki seçimin birleştirilmesi mümkün ama şuandaki Anayasa’ya göre harp hali diye açıkça belirtilmiş. Bu konuda anayasa değişikliği yapılmadan ben bunu mümkün görmüyorum. Belki, Haziran ayına alınabilir diye düşünüyorum. Ama ertelenmesi konusu anayasamızda böyle. Harp anında bile seçimlerin yapıldığı olmuş diye biliyorum. Zorlanılacak ama bir şekilde yapılacak. Bugün artık bu bilgisayar sistemi sayesinde herkesin yeri-yurdu belli. Her şey ayarlanabilir. Kahramanmaraşlı olup şu anda Ankara’da olan birisi bile isterse Kahramanmaraş adına oy kullanacak düzenlemeler yapılabilir. İkametini göstererek. Şuandaki herkesin ikameti belli, kimse ikametini almadı. İkamete göre de oy kullanılacağı için bunların hepsi yapılabilir.”



