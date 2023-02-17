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'Seçimler ertelenmeli' demişti! Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: Bal gibi yetkisi var

17.02.2023 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler hakkında tartışmalar doğmuş ve Bülent Arınç'tan dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Arınç bu kez de, "YSK'nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?" sorusuna yanıt vererek, "YSK'nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79'uncu maddede bunu anlatıyor." ifadelerini kullandı.

'Seçimler ertelenmeli' demişti! Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: Bal gibi yetkisi var

Seçim tarihi değişecek mi? Türkiye'yi yasa boğan iki büyük deprem, siyasetin gündemine de yön verdi. Daha önce yaptığı 'Seçim ertelenmeli' sözleriyle çok konuşulan Bülent Arınç, 'Ankara Masası Gündem Özel' yayınında Gazeteci Gürkan Zengin'in konuğu oldu. Arınç, seçimlerin ertelenmesi konusunda, YSK'nın yetkisinin olduğunu söyledi. İşte detaylar...

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"ANAYASA DIŞINDA BU İŞ OLMAZ"

Seçimlerin ertelenmesi seçeneğinin Anayasa değişikliğine bağlı olduğunu belirten Arınç "Partiler anlaşıp seçimlerin daha yakın bir tarihte yapılmasında mutabık kalırlarsa, bunun da şartları oluşmuşsa seçim yapılabilir. 78’inci maddeye göre seçimlerin öne arkaya alınabilmesi savaş haline bağlı, ama biz bu savaş halinden beter bir şart görüyoruz. Seçimlerin yapılamaz olduğunu düşünüyorsak, seçimlerin eylülde yapılacağını düşünüyorsak, eylül diyeceğiz, Meclis kararıyla. Anayasa dışında bu iş olmaz." diye konuştu.

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"BAL GİBİ YETKİLİ, HERKES AÇSIN OKUSUN"

Arınç "YSK'nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?" sorusuna ise "YSK'nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor. Madde 'seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet itirazları inceleme, kesin karara bağlama TBMM'ye bağlama...' başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu, uzun bir madde. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili." yanıtını verdi.

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deprem seçim YSK Bülent Arınç

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