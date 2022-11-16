2023’te burçları neler bekliyor? Hande Kazanova'dan bomba açıklamalar

Adım adım yeni yıla yaklaşırken en çok merak edilen sorulardan biri de “2023 yılında burçları neler bekliyor” oluyor. TV100 ekranlarında Okan Bayülgen’in konuğu olan Astrolog Hande Kazanova, 2023’te gerçekleşecek gökyüzü hareketleri ile ilgili konuştu.

DÜNYAYI BÜYÜK SIKINTILAR BEKLİYOR

7 Mart itibariyle Satürn Balık burcuna geçiyor. Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı olacağını söyledi. Sular, denizler, petrol demek olduğunu söyleyen Hande Kazanova, dünyayı sıkıntıların beklediğini dile getirdi. Türkiye’nin yenilikler yaşayacağını söyleyen Hande Kazanova, özellikle ödemeler, ekonomiler ile ilgili alanları önemli gelişmeler beklediğini söyledi.

2023’TE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Kazanova astrolojiyle ilgili "Merkür retrosu şu anda gökyüzünde yok. Şu an Mars gerilemesi altındayız. Yeni yıla da bu etkilerle gireceğiz. Önümüzdeki dönem girişimlerimiz konusunda birkaç kez üstünden geçin. 17 ve 18 Kasım tarihleri en şanslı, en etkin haftalarından. Bu sene Jüpiter ocak ayından itibaren koç burcuna geçiyor. 12 yılda bir geliyor. Ateş elementini üzerimizde daha fazla hissedeceğiz. Balık burcu sınırsızlıkla ve insanlığın tekâmül süreciyle çok bağlantılıdır. İlk 6 burç çocukluk dönemi gibi düşünmek gerekiyor. Ondan sonraki 6 burç artık gençliğe adım atıp insanlığın bir şeyler öğrenip tamamlandığı bir süreci temsil ediyor. " bilgilerini verdi.



