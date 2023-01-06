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2023 Üç Aylar: Üç Aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında? 2023 Dini günler takvimi

06.01.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılına girilmesiyle Ramazan ayına da yaklaşılmış oldu. Ramazan ayı öncesinde Üç Aylar yaşanıyor. Üç Aylar için de geri sayım başladı. Peki İslam aleminin heyecanla beklediği Üç Aylar ne zaman başlayacak, Ramazan ayı ne zaman? İşte merak edilen bilgiler...

2023 Üç Aylar: Üç Aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında? 2023 Dini günler takvimi

'Üç Aylar ne zaman?' sorusu son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Üç Aylar ile ilgili detaylar merak ediliyor. Heyecanla beklenen günler için Diyanet İşleri 2023 Dini Günler Takvimini yayımladı. Dini günler takviminde Üç Aylar, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Ramazan başlangıç tarihini öğrenmek mümkün. Peki Üç Aylar ne zaman başlıyor, dini günler takvimi nasıl? İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 yılı Üç Aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar İslam alemi için ayrı bir öneme sahiptir.

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Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Regaib Kandili'dir. Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günüdür.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 OCAK-2023 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 OCAK-2023 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ

17 ŞUBAT-2023 CUMA MİRAC KANDİLİ

06 MART-2023 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ

23 MART-2023 PERŞEMBE RAMAZAN BAŞLANGICI

17 NİSAN-2023 PAZARTESİ KADİR GECESİ

20 NİSAN-2023 PERŞEMBE AREFE

21 NİSAN-2023 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

22 NİSAN -2023 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

23 NİSAN -2023 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

27 HAZİRAN-2023 SALI AREFE

28 HAZİRAN -2023 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

29 HAZİRAN -2023 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

30 HAZİRAN -2023 CUMA KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

01 TEMMUZ -2023 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

19 TEMMUZ-2023 ÇARŞAMBA HİCRİ YILBAŞI

28 TEMMUZ -2023 CUMA AŞURE GÜNÜ

26 EYLÜL -2023 SALI MEVLİD KANDİLİ

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