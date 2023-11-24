2023'ün 3. çeyreğine ilişkin veriler gösterdi: Avrupa'da akıllı telefon sevkiyatlarında düşüş!

Gizmochina'nın haberine göre, küresel akıllı telefon sevkiyat trendlerinde olduğu gibi, Avrupa'da da 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren 2023'ün 3. çeyreğinde sevkiyatlarda düşüş yaşandı.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %11 AZALMA

Counterpoint Research'ün Market Monitor Service için hazırladığı yeni rapora dayandırılan habere göre, akıllı telefon sevkiyatları 2023'ün 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 azaldı. Samsung ve Apple gibi büyük üreticiler sırasıyla 2011 ve 2014'ten sonraki en kötü çeyreklerini kaydetti.

Rapora dayandırılarak Batı Avrupa pazarındaki talebin %8, Doğu Avrupa'daki talebin ise %15 oranında azaldığı belirtilen haberde, bölgede süregelen ekonomik ve jeopolitik zorlukların satışlardaki durgunluğun başlıca nedenleri olarak gösterildi.

Rapora göre Samsung %32 pazar payı ile birinci sıradaki yerini korurken, Apple %24 ile ikinci sırada yer aldı.

Realme ise %22 pazar payı elde ederken, Honor %4 pazar payı ile bir önceki yıla göre %8'lik bir gelişme gösterdi.





