2024 yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası ne kadar? 2010'da 22 TL, 2023'te 300 TL'ydi... Merak konusu

Seçim yasalarına göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

2010 YILINDA 22 TL'YDİ

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu.

2023'TE 300 TL'YDİ

Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.

Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





