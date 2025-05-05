2025 yazında bunlar moda! Bu yaz herkesin üzerinde sık sık göreceğimiz parçalar

Hemen başlıyoruz!

1. Düşük bel ve bol pantolonlar!



Evet evet, 2000'ler furyası bitmedi, tam gaz devam! Özellikle düşük bel, bol paça pantolonlar bu yazın yıldızı olacak. Üstelik sadece jean değil, keten ve hafif kumaşlı versiyonları da aşırı popüler. Sıcaklarda rahatça hareket etmek isteyenlerin favorisi olacak gibi. Şimdiden bir iki tane edinmekte fayda var!

2. Metalik renkler...



Altın, gümüş, holografik ışıltılar... Özellikle gece davetlerinde ya da festival görünümlerinde metalik etekler, çantalar ve hatta sandaletler bile göreceğiz. Minimal sevenler korkmasın; küçük aksesuarlarla da bu akıma katılabilirsiniz.

3. Oversize gömlekler...



Hem plaj üstü hem de şehir stili için oversize gömlekler yine listede! Rahat, havalı ve kombinlemesi aşırı kolay. Renk skalası geniş: pastel tonlardan çılgın desenlilere kadar seçenek bol. Üzerine bir crop-top, altına mini şort, hoop, yaz kombinin hazır!

4. Transparan detaylar!

Biraz iddialı ama bir o kadar da zarif... Transparan elbise ve üstler, özellikle kat kat kombinlemelerle hayatımıza giriyor. Şeffaf file bluzlar, tüllü elbiseler ve hafif dantellerle yaz akşamlarına bambaşka bir hava katmak bu yaz çok moda olacak.

5. Spor sandaletler...



Topuklulara veda, rahatlığa merhaba! 2025 yazında spor sandaletler hem plajda hem şehirde kurtarıcımız olacak. Kalın tabanlı, bantlı ve renkli modeller göz dolduruyor.

6. Çiçekli maxi elbiseler.



Yazın klasiği geri dönüyor: uçuş uçuş çiçekli elbiseler! Bu yaz maxi boylarıyla daha da iddialılar. Özellikle büyük desenli, canlı renkli modeller ön planda.

7. Kat kat takılar!



Az çoktur devri bitti, çok çoktur geldi! 2025 yazında kat kat takılar — özellikle zincir kolyeler, bileklikler ve halka küpeler — her kombinin tamamlayıcısı olacak. Altın mı gümüş mü kararsızlığı da yok, ikisini birlikte takıyoruz.

8. File çantalar...



Denizden şehre, marketten pikniğe… File çantalar her yerde! Özellikle pastel renkli ve desenli olanlar 2025 yazına damgasını vuracak gibi. Hem sürdürülebilir hem de aşırı şık olması bonus!

9. Cowboy botlar!



"Yazın bot mu olur?" deme! Cowboy botlar, mini elbiselerle ve şortlarla kombinlenip 2025 yazının en cool görünümlerinden birine imza atıyor. Özellikle açık tonlardaki süet modelleri favoriler arasında.

10. İpek ve saten parçalar.



İpek bluzlar, saten elbiseler... Hafifliğiyle yaz sıcaklarına meydan okuyan bu parçalar özellikle gece kombinlerinde yıldız gibi parlayacak. Tek parçada şıklık arayanların gözdesi olmaya adaylar!