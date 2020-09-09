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2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Hızlı nüfus artışı, gıda ve su kıtlığı ve doğal afetler dolayısıyla 2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insanın yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabileceği bildirildi.

2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabilir

Institute for Economics and Peace (IEP) tarafından hazırlanan ekolojik tehlikelerin değerlendirildiği rapora göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyara yükselmesi, doğal kaynaklar için mücadelenin artarak çatışmaları körüklemesi bekleniyor.

Rapora göre, Sahra Altı Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu gibi tehlike altındaki bölgelerde yaşayan 1.2 milyar kadar insan 2050 yılına kadar göç etmek zorunda kalabilir.

Rapora göre sadece 2019 yılında çevre olayları ve çatışmalardan dolayı 30 milyon civarında kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

IEP'nin kurucusu Steve Killelea, "Bunun yalnızca gelişmekte olan ülkeler için değil, gelişmiş ülkeler için de devasa sosyal ve siyasi etkileri olacak. Kitlesel göç sonucunda gelişmiş ülkelerin çoğuna mülteci akışı olacak" dedi.

Kuruluş, dünyayı tehdit eden etmenleri iki ana kategoriye ayırdı: İlki, gıda güvensizliği, su kıtlığı ve nüfus artışı; ikincisi ise seller, kuraklık, kasırgalar, deniz seviyesinin yükselmesi ve artan ısı gibi doğal afetler.

Raporda aralarında Hindistan ve Çin'in de bulunduğu bazı ülkelerin 2050'ye kadar yoğun su kıtlığı tehdidine maruz kalacağı, Pakistan, İran, Mozambik, Kenya ve Madagaskar gibi ülkelerin ise birçok unsurun bir araya geldiği, mücadelesi zor karmaşık tehlikelerle karşıya kalabileceği belirtildi.

Killelea, dünyanın 50 yıl öncesine kıyasla şu anda %60 daha az tatlı suya sahip olduğunu ve gelecek 30 yılda gıdaya olan talebin %50 artmasının tahmin edildiğini, bunun da çoğunlukla Asya'daki orta sınıfın büyümesinden kaynaklandığını ifade etti.

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