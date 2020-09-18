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208 bin görüntü bir araya geldi, nefes kesen tek bir kare ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Stellina teleskobu ile çekilen 550 MP'lik olağanüstü bir uzay fotoğrafı yayınlandı. Uzay fotoğrafı 208 bin görüntü, 336 saatlik pozlama ve 168 ayrı alanı birleştirilmesiyle elde edildi. Fotoğrafta yer alan bölge ise Dünya'nın binlerce ışık yılı uzağında yer alıyor.

208 bin görüntü bir araya geldi, nefes kesen tek bir kare ortaya çıktı!

Bilim insanları zaman zaman ilgi çeken, zaman zaman ise bizleri her bir pikseliyle şaşırtan uzay fotoğrafları yayınlıyor. Bu fotoğrafların çekiminin birçoğunu ise NASA'nın 30 yıldır görevde bulunan Hubble Uzay Teleskobu üstleniyor. Fakat bu kez haberimize konu olan ve bilim dünyası tarafından konuşulan uzay fotoğrafı Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilmedi. Bilim insanları, binlerce görüntünün bir araya getirilmesiyle oluşturulan 550 MP çözünürlüğündeki olağanüstü uzay fotoğrafını bu kez Stellina teleskobu ile çekti.

İŞTE BİLİM DÜNYASININ KONUŞTUĞU O KARE

Stellina teleskobu ile çekilen fotoğraf hem sunduğu görsel detaylarıyla hem de arkasındaki hikayesiyle herkesi şaşırttı. Zira, fotoğraf karesinde Karina Bulutsusu, Koşan Tavuk Bulutsusu, Özgürlük Heykeli Bulutsusu ve İnci Kümesi gibi uzayın derinlerinde bulunan heyecan verici bölgeler yer aldı. Fotoğrafın hikayesi ise fotoğraftan daha ilginç.

Stellina teleskobu

BİNLERCE GÖRÜNTÜ, SAATLERCE POZLAMA

Aktarılan bilgilere göre bu uzay karesi, 208 bin görüntünün, 336 saatlik pozlama süresinin ve 168 ayrı alanın birleştirilmesiyle ortaya çıktı. Birleştirilen fotoğraf, böylece 2021 STELLINA güncellemesinde de bulunan Otomatik Mozaikleme' özelliğini gösterdi. Fotoğrafın son haline getirilmesi için yoğun bir çaba sarf edildi. Fotoğrafın tam haline ise buraya tıklayarak ulaşmak mümkün.

DÜNYA'DAN ÇOK UZAKTA

Fotoğrafta yer alan bölgeye insanlığın gitmesi ise henüz mümkün değil. Zira bölge, Dünya'nın yaklaşık 7 bin ışık yılı uzaklığında yer alıyor. Bu da ışık hızını geçen bir uzay aracı yapamadıkça bu bölgeye gidemeyeceğimiz anlamına geliyor.

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