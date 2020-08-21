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  4. 21 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

21 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 20:27 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 22 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 80'e yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 203 oldu. Bakan Koca, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor" mesajını paylaştı.

21 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.

Son 24 saatte 772 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235 bin 569 oldu.

kocason

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak.


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