21 Aralık günlük burç yorumları: Denenmemişi deneme zamanı

Balık burcunun iş hayatında daha profesyonel davranması gerekiyor. Oğlak burcu riskli yatırımlar aracılığıyla kazanç elde edebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iyimserlik ve yapıcılığı nispeten geride bırakıp, öncü ve lider tarafınızla hareket etmeye başlayacak, geleceğinizle ilgili cesaret içeren bir karar alacaksınız. Kendinizi gösterme, denenmemişi deneme zamanı.

BOĞA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kadersel şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Şartların ve koşulların daha çok sizin lehinize olduğunu görmeye başlayabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konular daha fazla gündeminizde olmaya başlayacak. Karar alırken ve herhangi bir meseleyi ele alırken daha kaygı odaklı davranabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında ilişkileriniz ve insanlar, insanların size olan yaklaşımları ve ilişkilerle ilgili beklentileriniz ön planda olmaya başlayacaktır. Özellikle dostluk ve partnerlik ilişkilerinizde beklentilerinizi bulmak daha önemli hale gelirken bu durum ilişki süreçleri için belirleyici olabilir.

ASLAN

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iş hayatı ve sorumluluklarla daha fazla ilgilenmeye başlayacak ve kendinizi iş hayatınızda, mesleğinizde daha fazla göstereceksiniz. Kendinizi geliştirmek, işinizi iyileştirmek ve büyütmekle ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında yaşam koşullarınız, ilişkileriniz ve akış daha fazla sizden yana olacaktır. Stresli ve kaygılı günleri geride bırakmaya başlayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilişkileriniz sağlıklı ve kontrollü, mesafeli bir dengeye oturabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında taşınma konuları ve düzen değişiklikleri gündeminizde olabilir. Taşınmaz mal alım-satım konularıyla ilgili süreçleriniz daha hızlı ilerleyebilir. Krediler ve borçlanmalarla ilgili konularda daha sistemli ve planlı ilerleme zamanı.

AKREP

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında ilişkilerinizde, iş hayatınızda daha olgun ve geleneksel bakış açısıyla hareket edebilirsiniz. Yenilikten ve sıra dışılıktan ziyade garanti adımlar içinde olmak, planlamalar ile hareket etmek sizin için daha önemli olabilir.

YAY

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kazançlar ve harcamalarla ilgili şanslı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aile büyükleriniz ve sizden yaşça büyük kişilerden destek ve fayda görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde kıskançlıklar, hırs veya tutkular öne çıkabilir.

OĞLAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında farklı kanallardan parayı kendinize çekebilir, finansal şanslarla karşılaşabilir, dışardan gelen paralarla ilgili özellikle fırsatlar yakalayabilirsiniz. Birikimler, çekilişler, riskli yatırımlar aracılığıyla kazançlar sağlayabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında gelecek planları ve geçmişe dair konular ön planda olacaktır. Anda kalmaktan ziyade geçmişi ve geleceği sık sık düşüneceksiniz. İlişkilerinizde samimiyet ve güvene dayanan birliktelikler sağlamlaşıyor.

BALIK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ise Oğlak burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iş projeleri, iş anlaşmaları, işinizle ilgili finansal konular gündemde olacaktır. İş ortamınızdaki ilişkilerinizde daha profesyonel davranmanızda fayda var.



