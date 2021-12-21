21 Aralık Kış sezonu Google'a doodle oldu! Kış sezonu ne zaman başlar ve biter?

21 Aralık Kış sezonu Google'a doodle oldu! En uzun gece olan 21 Aralık, Kuzey Yarımküre'de kış sezonunun, Güney Yarımküre'de ise yaz sezonunun başlangıcıdır. Haberimizde kış sezonunun ne zaman başlayıp biteceğine dair bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

KIŞ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Dünya ekseninin yörünge düzlemine göre eğimi, havanın oluşumunda oldukça etkili. Dünya yörünge düzlemine 23.44 ° 'lik bir açıyla eğilir ve Dünya yörüngesinde hareket ederken, farklı enlemlerin doğrudan Güneş'e bakmasına neden olur. Söz konusu fark, mevsimleri meydana getirir. Kuzey yarım küre kış mevsimini yaşarken, Güney yarım küre Güneş'e daha doğrudan baktığı için, (yani güneş ışınları daha çok gelir) yaz mevsimini yaşar.

Kış sezonu 21 Aralık'ta başlar ve Türkiye'de 20 Mart 2022'ye dek devam eder. Kış ve yaz sezonunun başlangıcı 21 Aralık'tır. Güney'e gidildikçe gündüz süresi artar. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da, en uzun gece ise Sinop'ta yaşanır.

TÜRKİYE'DE KIŞ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eski dilde Zemheri, kışın 22 Aralıkta başlayan en soğuk günleridir. Türkiye'de kış ilk olarak Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde başlayarak batıya doğru ilerler. Türkiye'de karlı gün en çok Doğu Anadolu Bölgesi'ndedir. Kış mevsiminde hava sıcaklığı çoğu bölgelerde sıfırın altına iner ve don olayı gerçekleşir. Türkiye'de ağır kış koşullarına en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde rastlanmaktadır.



