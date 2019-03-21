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21 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde 21 ayrı ikametten hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen zanlı, Bucak ilçe emniyet ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.Bucak’ta yaklaşık bir aydan beri balkondan girmek sureti ile meydan gelen 17 ayrı ikametten hırsızlık ve evden hırsızlığa teşebbüs olayı ile Burdur İl Merkezinde 4 evden hırsızlık zanlısı M.Ş.

21 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Burdur’un Bucak ilçesinde 21 ayrı ikametten hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen zanlı, Bucak ilçe emniyet ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.
Bucak’ta yaklaşık bir aydan beri balkondan girmek sureti ile meydan gelen 17 ayrı ikametten hırsızlık ve evden hırsızlığa teşebbüs olayı ile Burdur İl Merkezinde 4 evden hırsızlık zanlısı M.Ş. Bucak ilçesinde tek katlı evin odunluk içinde saklanmış halde yakalandı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 8 adet akıllı telefon, 24 adet gümüş ve altın takı 10 adet çeşitli markalarda kol saati ele geçirildi. Yapılan çalışmada ayrıca hırsızlık mahallerinde olay sonrası polis tarafından fotoğraflanan ayakkabı izlerine benzer 2 adet ayakkabı ile mağdurların beyanlarına uyan mont, bere, maske, eldiven bulundu.
Bucak ilçesinde 3, Burdur il merkezinde 2 adet evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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