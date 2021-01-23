21 bin uyuşturucu hapla ilgili 3 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a getirilen ve polis tarafından ele geçirilen 21 bin 420 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı, 1 kişi savcı tarafından, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi bulunan F.S.S. isimli şahısla ilgili çalışma başlattı. F.S.S’ye ait uyuşturucu maddeleri saklamak için araçla nakleden F.Ç. ve R.D. isimli şahıslar Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de 21 bin 420 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı. Olayın devamında F.S.S. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında şüpheli şahıslar ile müşterek hareket etikleri tespit edilen A.Ş., H.G. ve S.K. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında F.S.S., F.Ç., R.D., A.Ş..H.K. ile H.G. adlı kadın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren R.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.S.S., A.Ş. ve H.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, F.G. ile H.G. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

