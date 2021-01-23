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  4. 21 bin uyuşturucu hapla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

21 bin uyuşturucu hapla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

23.01.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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21 bin uyuşturucu hapla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’dan Samsun’a getirilen ve polis tarafından ele geçirilen 21 bin 420 adet uyuşturucu hapla ilgi gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ilinden Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilen F.S.S.

İstanbul’dan Samsun’a getirilen ve polis tarafından ele geçirilen 21 bin 420 adet uyuşturucu hapla ilgi gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ilinden Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilen F.S.S. isimli şahısla ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda, söz konusu şahsa ait uyuşturucu maddeleri saklamak için araç ile naklettikleri esnada F.Ç. ve R.D. isimli şahıslar Atakum ilçesinde Yeni Mahalle’fe 21 bin 420 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı. Olayın devamında F.S.S. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 000 TL para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın devamında şüpheli şahıslar ile müşterek hareket etikleri tespit edilen A.Ş., H.G. ve S.K. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında F.S.S., F.Ç., R.D., A.Ş., H.G. ve H.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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