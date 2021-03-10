21 erkeği 'jigolo olma' vaadiyle 200 bin lira dolandırdı

Olay, 20 Eylül 2020'de gerçekleşti. Şüpheli İsmail.E., önceden pornografik içerikli sitelere kayıt olmuş erkeklerin telefon numaralarını tespit ederek onlara; "Ayda 20 bin lira kazançla jigolo olmak ister misiniz? Cevabınız 'evet' ise lütfen bizi arayınız" diyerek kısa mesajlar gönderdi. Mesajı gören H.G., gelen mesaja karşılık geri aradı. Çağrı merkezini ajans olarak tanıtan şüpheli, ilk olarak H.G.'den kayıt ücreti olarak 3 bin lira istedi. Bu ücreti İsmail E.'nin banka hesabına yatıran H.G., ertesi gün müşteri bulunduğu bilgisi üzerine 10 bin lira daha ödedi. Bu parayı müşteri ile buluştuktan sonra iki katı ile kendine ödeneceğini zanneden H.G., kendisini kimsenin arayıp sormaması üzerine dolandırıldığını anladı.

"ÇOĞU KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMAKTAN UTANIYOR"

Kişinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli İsmail E, 8 Mart tarihinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin 'dolandırıcılık' suçundan 17 kaydı olduğu öğrenilirken, 21 erkeği 1 sene içerisinde toplamda 200 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Öte yandan, çoğu mağdurun evli olmasından ve utancından dolayı polis merkezine giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. İsmail E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ümraniye F Tipi Cezaevine gönderildi.

DHA

