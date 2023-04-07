21 günlük detoks diyeti listesi nedir, kaç kilo verdirir? Detoks diyeti nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir?

Vücudumuz gün içerisinde pek çok uyarana maruz kalmaktadır. Toksin madde olarak adlandırdığımız bu maddeler vücudun yorulmasına neden olmaktadır. Bunlar arasında gıdalarda bulunan katkı maddeleri, alkol, kafein, tarımsal ilaçlar, hava kirliliği, sigara gibi pek çok erken vücutta toksin oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Vücut bu toksin maddeleri kendi sistemiyle dışarı atmakla beraber yetersiz kaldığı durumlarda detoks programları ya da diyetlerle desteklenerek dışarı atılmaktadır.
Detoks diyeti, genel tanım itibariyle toksin maddelerin vücuttan atılmasını ve vücudun yağ yakmasını sağlayan kısa süreli uygulanan diyet programları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir detoks programı genel olarak belli bir süre oruç tutma, bol su içme ve meyve/sebze tüketilmesini kapsamaktadır. Bu programlara şifalı bitkiler ve çeşitli çaylar da eklenebilmektedir. Şehir yaşamının meydana getirdiği hem bedensel hem de zihinsel yorgunluktan kurtulabilmek adına pek çok farklı türde detoks programları uygulanmaktadır. Vücudu toksinlerden de arındırmak adına oldukça yaygın olarak tercih edilen detoks diyeti bilinçli yapıldığında kilo vermeyi destekler
Detoks diyetleri farklı kombinasyonlarda karşımıza çıkmakla birlikte pek çoğu belli bir zaman diliminde belirli yiyeceklerden uzaklaşmayı ve bu yiyecekleri yavaş yavaş diyete eklemeyi içermektedir. Etkili bir detoks diyetinde işlenmiş, yağ ve şeker oranı yüksek olan gıdaların alımı sınırlandırılmaktadır. Bunların yerine meyve ve sebze alımı arttırılarak yapılmaktadır. Bazı detoks diyetleri yoğurt, kefir, balık gibi hayvansal gıdaları ve ceviz, badem gibi sert kabuklu meyveleri içerebilmektedir. Detoks diyetleri genel olarak şu şekilde uygulanmaktadır:
Detoks diyetleri kişiye özel olarak hazırlanmakla beraber özellikle şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin bir doktor ya da uzman kontrolünde bu programları devam ettirmesi önem taşımaktadır. Etkili ve sağlıklı bir kilo verme açısından detoks diyetleri çok uzun süre uygulanmamalıdır. Detokslar arasından mutlaka en az bir hafta kadar ara olmasına dikkat edilmelidir.
Yapılan araştırmalar, detoks uygulayan kişilerin diyet sırasında ve diyet sonrasında daha enerji dolu ve odaklanmanın daha iyi olduğunu göstermektedir. Bunun başlıca sebepleri ise işlenmiş besinler, alkol, kafein ve zararlı diğer besinlerden uzak durulması olarak gösterilmektedir. Diğer taraftan çeşitli takviyeler, meyve sebzelerin tüketimi de bu durumu desteklemektedir. Detoks diyetinin amacı, vücutta biriken toksinleri uzaklaştırmak ve vücudu olabildiğince temizlemektir. Bununla birlikte detoks diyetinin sağladığı pek çok yarar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
Detoks programları kilonun sağlıklı bir şekilde verilmesi için ideal olan programlardır. Uzmanlara göre bir haftada verilebilecek sağlıklı bir kilo 1-1.5 kilo arasındadır. Detoks diyetleriyle de bunu sağlamak mümkündür. Detoks diyetleri gün sayısına göre farklılık göstermektedir. Verilebilecek kilo sayısı da buna göre değişebilmektedir. Aynı zamanda bu tür diyet programları kişiye özel olmakla birlikte kişiden kişiye de farklı etkiler gözlenebilmektedir. Bundan dolayı detoksun net olarak kaç kilo verdirdiği belirlenememektedir. Çünkü kilo verme hızı metabolizma, yağ oranı ve kiloyla ilgilidir ve bu da her bireyde farklılık göstermektedir.
Detoks diyetleri 3-5-7-21 olmak üzere farklı süreler içerisinde uygulanabilmektedir. Bu süre içerisinde tüketilen besinlerin bir uzman kontrolünde belirlenmesi daha etkili bir diyet yapılması adına önem taşımaktadır. Örnek olarak verilebilecek 21 günlük detoks diyeti listesi şu şekildedir: