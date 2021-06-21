21 Haziran günlük burç yorumları | Bugün zor enerjiler bizi yorabilir!

21 Haziran günü, Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor. Duygularımızı oldukça güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Zor enerjilerle baş etmemiz gerekebilir. Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açı özel ilişkilerimizde hassas olmamıza neden olabilir. Gün boyu birçok zor enerjiyle karşılaşacak olabiliriz. Ancak bu sebeple yaratıcı yönümüz aktif hale geliyor.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün plan dışı ödemeler, borçlar veya vergiler karşınıza gelebilir. Taşınma, yer değişikliği ve alım-satım konuları aniden ortaya çıkabilir. Bu alanlardaki planlarınızda ani değişiklikler olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde gerilimler oluşabilir. Uzlaşma konularında gün boyunca şartları zorlamaktan kaçının. Bazı uzun vadeli ilişkiler veya dostluklarla ilgili ani, duygusal kararlar alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün finansal konularla ilgili yeni gündemleriniz oluşabilir. Özgüvenin arttığı ve kendinize yeni hedefler koyduğunuz bir gün geçirebilirsiniz. Çalışma hayatında radikal bir değişim olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün aşk ilişkilerinde ve arkadaşlıklarda duygusal kontrolü sağlamalı ve dürtüsel tepkilerden kaçınmalısınız. Bazı kişilerden şaşırtıcı tavırlar veya sürpriz yaklaşımlar görebilirsiniz.