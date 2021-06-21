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21 Haziran günlük burç yorumları | Bugün zor enerjiler bizi yorabilir!

21.06.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük burç yorumlara kişilere her gün yol gösterici yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Özellikle burçlar bugün sabah saatlerinde kişileri uyarıyor. Önemli konularda fikirlerimiz değişebilir, duygusal enerjilerimiz bize hakim olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

21 Haziran günlük burç yorumları | Bugün zor enerjiler bizi yorabilir!

21 Haziran günü, Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor. Duygularımızı oldukça güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Zor enerjilerle baş etmemiz gerekebilir. Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açı özel ilişkilerimizde hassas olmamıza neden olabilir. Gün boyu birçok zor enerjiyle karşılaşacak olabiliriz. Ancak bu sebeple yaratıcı yönümüz aktif hale geliyor.

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün plan dışı ödemeler, borçlar veya vergiler karşınıza gelebilir. Taşınma, yer değişikliği ve alım-satım konuları aniden ortaya çıkabilir. Bu alanlardaki planlarınızda ani değişiklikler olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde gerilimler oluşabilir. Uzlaşma konularında gün boyunca şartları zorlamaktan kaçının. Bazı uzun vadeli ilişkiler veya dostluklarla ilgili ani, duygusal kararlar alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün finansal konularla ilgili yeni gündemleriniz oluşabilir. Özgüvenin arttığı ve kendinize yeni hedefler koyduğunuz bir gün geçirebilirsiniz. Çalışma hayatında radikal bir değişim olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün aşk ilişkilerinde ve arkadaşlıklarda duygusal kontrolü sağlamalı ve dürtüsel tepkilerden kaçınmalısınız. Bazı kişilerden şaşırtıcı tavırlar veya sürpriz yaklaşımlar görebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Farkındalığınız çok daha yüksek olacağı bir gün. Daha önce göremediğiniz detayları görebilir, insanlarla ilgili bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün yeni insanlarla tanışabilir, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Daha anlık ve dürtüsel kararlar almaya açık olduğunuz için mümkün olduğunca fevri tavırlardan kaçının. Şaşırtıcı bir telefon gelebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün kullanmadığınız eşyalarınızdan ve fazlalıklardan kurtulun. Rahatlamak için kendinizi alışverişe ve para harcamaya vermeyin. Sahip olduklarınızın ve kendi potansiyelinizin değerini fark etmeye çalışın.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün bir süredir beklediğiniz haber gelebilir. Bir süredir üzerine düşündüğünüz meselede nihai karara varabilirsiniz. Geçmişteki kişilerle ilgili bugün yeni kararlar alabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayıp gün içinde hızlı ruh hali değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Güne dair planlarınız zorunlu olarak değişebilir, şaşabilir. Ana göre hareket edin.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde ani değişimler, anlık gerilimler yaşanabilir. Daha geçici duygu ve düşünceler ortaya çıkabilir. Yeni bir ilişki fırsatı doğabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün iş veya özel hayatınızla ilgili kendi içinizde bir bitiş veya başlangıç kararı alabilirsiniz. Kariyer planlarınızda ilerlemek için çaba gösterebilirsiniz. Zoru başarmaya odaklanabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün kaza ve karışıklara karşı dikkat edin. Acelecilikten ve tahammülsüzlükten kaçının. Aşk hayatınızda geleceğe yönelik konuşmalar ortaya çıkabilir.


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