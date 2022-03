21 Mart farkındalığınızı arttırın! 21 Mart Down sendromu günü mesajları ve sözleri...

Down sendromu günü 21 Mart tarihinde kutlanan özel bir gündür.

21 Martın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin sonra Down Sendromu Günü kutlanıyor. 21 Mart tarihinin seçilmesinin ayrı bir önemi var. Çünkü down sendromlu bireylerde 21'inci kromozomun 3 tane olmasını simgelemektedir. Bu günün anlamına vurgu yapmak için sosyal medya hesaplarından bu yıl da Down Sendromlu vatandaşlarımıza, dostlarımıza mesajlarını iletmek isteyenler Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları ve sözleri bulmaya çalışıyor. İşte en güzel 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri...

DOWN SENDROMU GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır. Benzerliklerimizin farkında mısın?

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

-Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım. Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...

Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromunun ne olduğunu bilmeyenler, down sendromu nedir şeklinde araştırmalara başladı. Bebek, insan vücudunu oluşturan kromozomların 23'ünü anneden, 23'ünü de babadan alıyor. Down sendromunun yüzde 88'i, annenin yumurtasındaki 21. kromozomun ayrılamayıp çift kalmasından kileri gelmektedir. Bu durumda yumurta veya sperm 23 yerine 24 kromozom içeriyor. Yani down sendromunun sorumlusu 21. kromozom oluşmaktadır. Sağlıklı çocukların 46 kromozomu varken down sendromlu çocukların bu ilave ile 21. kromozom kopyasından dolayı 47 kromozomları olmuş oluyor. Down sendromu kormozomal bir hastalıktır ve hücre bölünmesi esnasında yaşanan bir yanlışlık sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom oluşması sonucu görülmektedir.