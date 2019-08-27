21 milyon TL’lik yatırımla kurulan Urartu Müzesi kapılarını açtı

Van’da Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve proje maliyeti 21 milyon TL olan Urartu Müzesi düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 2012 yılında temelleri atılan ve proje maliyeti 21 milyon TL olan Urartu Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük müzeleri arasında yer edinen Urartu Müzesi, Van Kalesi lokasyonunda 54 dönüm alan üzerinde, 13 bin metrekare kapalı alanda inşa edildi. Eser sergileme kapasitesi 100 bin, ziyaretçi kapasitesi ise yıllık 1,5 milyon kişi olarak planlanan Urartu Müzesi, 23 sergi holüyle Urartuların tüm yönleriyle tanınmasına olanak sağlıyor. Şu an 2 bin 524 adet eserin sergilendiği müzedeki eserlerin çoğunlukla canlandırmaya yönelik olduğu belirtildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi eserlerden Van’ın tarihi zenginliklerinin anlaşıldığını ifade eden Vali Bilmez, “İlimiz Urartu uygarlığına da başkentlik yapmıştır. Her bir köşesinde Urartu medeniyetine ait izler bulmak mümkündür. Van Kalesi, Toprakkale, Çavuştepe, Aşağı ve Yukarı Anzaf kaleleri, Ayanıs ve Körzüt Kalesi bunlara verilebilecek en iyi örneklerdendir. Bugün burada Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Urartu Müzesi Projesi’nin açılışını gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız” dedi.

“Türkiye’nin en büyük müzelerinden biri olacak”

Urartu Müzesi’nin Türkiye’nin en büyük müzelerinden biri olacağına vurgu yapan Vali Bilmez, “Urartu Müzesi, Van Kalesi lokasyonunda 54 dönüm alan üzerinde, 13 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilmiştir. Proje kapsamında üstyapı, altyapı ve çevre düzenlemesi ile 21 milyon TL’ye mal olmuştur. Van Müze Müdürlüğümüz 2017 yılı Aralık ayında yeni hizmet binasına taşınmış olup, 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı 10 milyon TL finansman desteği ile başlatılan teşhir-tanzim işi, 2019 Ağustos ayında tamamlanmıştır. Bugün de inşallah müzemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Açılışını gerçekleştirecek olduğumuz müzemizin eser sergileme kapasitesi 100 bin, ziyaretçi kapasitesi yıllık 1,5 milyon kişidir” şeklinde konuştu.

Van’ın birçok medeniyete av sahipliği yaptığını hatırlatan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise yaşanan bazı talihsizliklere rağmen Van’ın hak ettiği değere kavuşacağını söyledi. Urartu medeniyetine başkentlik yapan Van’ın önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da Van’ın geçmişten bu yana önemini kaybetmediğini ve bu önemini ileriki zamanlarda daha iyi yerlere taşıyacağını umduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’a rahmet dileyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Van bölgesinin özel bir bölge olduğunu söyledi. Van’ın turizm açısından kritik ve stratejik bir önemi olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Alpaslan, “Bakanlık olarak ülke turizmin gelişmesi açısından özel politikalar ve stratejiler geliştiriyoruz. Van çevresindeki illerle beraber ülke ekonomisinin kalkınmasında ve turizm açısından önemli bir bölgedir. Bunu daha ileriye nasıl taşırız, bunun çalışmalarını ve araştırmalarını yapıyoruz. Van bölgemizde çok tanılan bir il ama tüm dünyada daha iyi bilinmesi açısından da özel bir tanıtım stratejisi uygulanması gereken ilimizdir” diye konuştu.

Van bölgesinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı üzerinden özel bir tanıtım programına dahil olacak bir bölge olması için çalışmalar yaptıklarını açıklayan Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müzeler bir ülkenin kültür tarihi açısından son derece önemlidir. Bu bölgede insanlık tarihinin başlangıcından itibaren çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıktan arta kalan eserleri tüm insanlığın ilgisine ve bilgisine sunulması açısından müzeler son derece önemlidir.”

Van’ın tarihi kültürel zengin kaynaklarıyla önemli bir turizm merkezi olduğuna işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de, “Bölgemizin öne çıkan alanlarını, konularını, sektörlerini bakanlıklarımızla işbirliği halinde işliyoruz. Böylece bunları bölge ekonomisine katkı verir hale getirmeye çalışıyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesi, bölge ekonomisine ve istihdama katkısının artırılması anlamında bu tarz eserler önemli renk taşlarıdır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile katılımcılar tarafından kesildi. Açılış programı müzenin gezilmesinin ardından son buldu.