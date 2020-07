21 Temmuz 2020 Salı günlük burç yorumları

Bu aralar geçmişte yaşadığınız bazı romantik anları tekrar sorguladığınız ve özlemini duyduğunuz şeyleri tekrar yaşamak istediğiniz dönemdesiniz. Maddi konulardan dolayı canınızı sıkıyor ve rahat uyku uyumamak için kendinize işkence yapıyorsunuz. Bir an önce toparlanmalı, kaygı duyduğunuz şeyleri bir köşeye bırakıp hayatınıza devam etmelisiniz. Enerjinize, eğlenceli ve esprili halinizi geri getirmek sizin elinizde.

21 Temmuz 2020 Salı İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bir an önce yaşadığınız hayal dünyasından çıkarak gerçeğe dönmeniz şart. Sizi seven ve çevrenizdeki insanları dengesiz hayalci dünyanızla kırabilirsiniz. Çok duygusal olduğunuz ve bazı soru işaretlerine takıldığınız için bu duruma düşmüş olabilirsiniz ama hayat her şeye rağmen devam ediyor. Kendinizi toparlayıp mantığınızla hareket ederek hayatınıza devam etmelisiniz. Eğlenceli bir insan olduğunuz için size bu durum hiç yakışmıyor.

21 Temmuz 2020 Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sizin için harika geçecek. Bugünki enerjinizden dolayı hayatınızda hiç ummadığınız kadar güzel şeyler olabilir. Enerjinizin size katacağı güzelliklerden birisi de aşk olabilir. Bugün tanışacağınız bir kişiyle ilişkinizi ilerletebilirsiniz. Bugün hem maddi hem de manevi anlamda güzel haberler alacağınız hatta ayaklarınızın yerden kesileceği bir gün olabilir.

21 Temmuz 2020 Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Sürekli hayatı ve yaşadıklarınızı sorguladığınız zor bir dönemden geçiyorsunuz. Karar vermeniz gereken konularda karar vermekten korkuyor ve kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Doğru karar almaya çalıştıkça beklentileriniz ve sorularınız artıyor. Kendinizi bu kadar sıkmayın, önce aynada kendinize bakıp mutlu olup olmadığınızı öğrenin. Mutlu değilseniz karar almayın.