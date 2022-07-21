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21 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

21.07.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, 21 Temmuz akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Peki 21 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

21 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanıyor. Çekilişin geçmiş sonuçlarını sorgulamak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresine tıklayabilirsiniz. Peki 21 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

21 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Milli Piyango
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