On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Öte yandan On Numara çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki 22 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ON NUMARA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, akşam saatlerinde belli oluyor. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

