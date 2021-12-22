22 Aralık günlük burç yorumları: Duygusal itiraflarla karşılaşabilirsiniz

Aslan burcu aşk ilişkilerinde net adımlar atabilir ve bir aksiyon alabilir. Terazi burcunun akşam saatlerinde gündeminde aşk ilişkileri var. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında sizi mutlu edecek haberler alabilirsiniz. Aşk hayatınızda duygu dolu paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Yaşam enerjiniz artabilir. Akşam saatlerinde arkadaşlık ilişkileri ve dostluklar öne çıkabilir.

BOĞA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında iş hayatınızda ilerleme kaydedebileceğiniz koşullar yakalayabilirsiniz. Ailenize yardım ve desteklerde bulunabilirsiniz. Genel olarak günü daha verimli geçirebilir ve pek çok işinizi halledebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında keyifli görüşmeler yapabilir, iletişime geçtiğiniz insanlardan fayda görebilirsiniz. İş görüşmeleri gündeminizde olabilir. Hareketli bir gün içerisindesiniz. Kendinizi daha dinç ve enerji dolu hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında kazançlar ve işler gündeminizde olabilir. İş hayatınızda hızlı ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Emek verdiğiniz alanda maddi veya manevi takdir görebilir, sonuçlarını alabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında daha pozitif enerjiler içerisinde olabilir veya daha aceleci davranabilirsiniz. Heyecan duygusu veya sabırsızlık öne çıkabilir. Aşk ilişkilerinizde net adımlar atabilir, bir aksiyon alabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında planlarınızı değiştiren gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Kendi doğrularınızda ısrarcı olabilir, kendi fikirlerinizi dile getirmekle içe atmak arasında kalabilirsiniz. Fiziksel hareketi arttırarak zihinsel bir rahatlama yaşayabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında iletişim trafiğiniz artabilir ve hızlı düşünüp hızlı harekete geçebilirsiniz. Kısa yolculuklarınız keyifli geçebilir ve daha meraklı, araştırmacı ve keşfetme isteğinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde aşk ilişkileri gündeminizde.

AKREP

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında finansal konularla ilgili planlarınızı netleştirebilirsiniz. Harcamalar, kazançlar bu zaman diliminde ön planda olacaktır. Hakkınız olan bir para elinize geçebilir. Akşam saatlerinde sorumluluklar gündeminizde.

YAY

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında enerjiniz yükselirken çevrenize karşı daha iyimser ve daha yapıcı davranabilirsiniz. Pozitif enerjide olmak, olumlu düşünmek hayatınıza küçük veya büyük şanslar getirebilir. Enerji alanınızı koruyun. Dilek ve dua halinde olun.

OĞLAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında gelecek odaklı planlarınızla ilgili harekete geçebilirsiniz. Finansal konular, alacaklar ve ödemeler gündeminizde olacaktır. Harcamalar ve maddi konularla ilgili şans ve şanssızlıklarınızın artabileceği bir gün.

KOVA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında ilişkileriniz ve partnerlikleriniz ön planda olabilir. Sevdiklerinizden yana samimi adımlar görebilirsiniz. İlişkilerinizde dürüstlük ve açıklık ön planda olmaya başlayabilir. Duygusal itiraflarla karşılaşabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Öğle saati ve civarında günlük işlerinizde küçük şanslar karşınıza gelebilir. İşleriniz daha yolunda gidebilir. İyimser tarafınız, olumlu düşüncelere odaklanmanız hayatınızdaki nasibi ve bereketi çoğaltabilir.



