22 Aralık'ta doğanların burç özellikleri... 22 Aralık hangi burç? 22 Aralık'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

22 Aralık hangi burç? 22 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında kalan herkesin burcu toprak grubuna ait oğlak burcudur. Gözü hep yükseklere tırmanmakta olan oğlak burçları çok fazla meraklı olduğu için çevresinden olumsuz dönüş alabilir. Fakat bu ciddi ve kararlı oğlak burçları, bazı özelliklerini dominant burcun yani yükselen ya da alçalan burcunun etkisinde kalabilir. Yönetici gezegeni Satürn olan oğlak burcu, iş hayatına ve başarıya oldukça çok odaklandıkları için aşk hayatında geri planda kalabilirler. Oldukça sabırlı yapıları olan oğlak burçlarının kişisel özellikleri nedir hiç merak ettiniz mi? 22 Aralık’ta doğanlara ne hediye alınır? Peki 22 Aralık’ta doğanların fiziksel özellikleri neler? 22 Aralık’ta doğanların kişisel özellikleri nedir? 22 Aralık’ta doğanlar hangi burçlarla anlaşır? 22 ARALIK'TA DOĞAN KİŞİLERİN GRUBU VE ÖZELLİKLERİ Grup: Toprak/kadınsı/öncü Şanslı gün: Cumartesi Karşıt burcu: Yengeç Yönetici gezegen: Satürn Rengi: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil Metal: Kurşun Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı

Uğurlu taşı: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar Şehirler: Madrit, Bankok Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak Şanslı sayı: 8 OĞLAK BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 22 Aralık'ta doğan oğlak burcunun fiziksel özellikleri; ince yapılı, kısa boylu ve uzun ince bir yüze sahiptirler. Çeneleri oldukça belirgindir. Uzun ve dar bacaklara sahip olan oğlakların saçları genelde siyahtır. Yüz yapıları daime gülümseyecek şekildedir. Oldukça fotojenik oldukları için birçoğu modelliğe yönelmiştir. Kendine güveni tam olan oğlaklar dışarıdan çok soğuk görünebilirler. Yaş aldıkça ciltleri gençleşir bu yüzden oğlakların yaş tahmini oldukça zordur. OĞLAK BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Oğlak burcunun kişisel özellikleri sıralandığında öncelikle gelecek kaygısından bahsedebiliriz. Oğlaklar geleceğini titizlikle planlamaya çalışan kişiler oldukları için sık sık bu yüzden depresyona girebilirler. İnsan ilişkilerinin zayıf olmasının nedeni işlerine çok fazla odaklandıkları içindir. Ama diğer burçlarla kıyasladığımızda asla kendilerini yalnız hissetmezler. Dürüstlük ve güvenirliliğe oldukça önem veren oğlak burcu insanları oldukça tutucu, ciddi ve güçlü iradeleri ile bilinirler. İşlerine sadık oldukları için ve görevlerini iyi yaptıkları için başarısız kişileri eleştirebilirler. Oğlakların elleri çok açıktır, yakınları için para harcamaktan çekinmezler fakat para konusunda da çok dikkatlidirler. Çok iyi sırdaş olan oğlak burçlarının dostlukları paha biçilmezdir. Geleneksel yapısı olan oğlak burçları duygusal özgürlüğe karşı oldukça tutucudur. Somut konularla ilgilenen oğlaklar, ruhsal olarak da doyum yaşadıkları için her daim başarıyı bilirler. Oğlak burçları zevklerine çok düşkündür, bu düşkünlükleri evlerinin her köşesine yansır.

OĞLAK BURCUNUN AŞK HAYATI Oğlak burcunun aşk hayatı nasıldır merak ediliyor. Kalbine kolay girilemeyen oğlaklar oldukça ulaşılmaz insanlardır. Asla ilk görüşte aşık olmazlar, çok zor beğenirler. Etkilenirler ve zamanla aşık olurlar. Sevgi dolu yapısı olan oğlak burçları duygularını yansıtmak yerine göstermemeyi seçerler. Sevgilisini canı gibi seven oğlaklar zamanla bu sevginin büyüklüğü ile coşarlar. Aşk kriteri oldukça yüksek olan oğlakların çocuksu karakterde insanlara tahammül eşiği çok düşüktür. Hayalleri ve yaşamı diğer burçlara göre göründüğü gibi olmayan oğlaklar, olgun insanları çok sevecektir. Oğlaklar bu yüzden aralarında yaş farkı fazla olan kişilerle aşk yaşar. Dürüstlük ve güvenirlilik isteğini aşka da yansıtan oğlaklar incitildiğinde asla unutmazlar. Korumayı ve sahiplenmeyi çok severler. Oğlakların aldatması imkansızdır. OĞLAK BURCU ÜNLÜLERİ En çok merak edilen konulardan birisi de oğlak burcu ünlüleri kimlerdir sorusu oluyor. Özellikle cinsiyetlerine göre araştırmalar yapanlar; ünlü oğlak burcu kadınları kimlerdir çok araştırılırken, ünlü oğlak burcu erkekleri kimlerdir sorusu da çok sayıda sorulan sorulardan birisi oluyor.