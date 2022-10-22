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22 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

22.10.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango'nun gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto; Pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları düzenleniyor. Peki, 22 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sonuçları nedir? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

22 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi oynayan birçok vatandaş çekiliş sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar 22 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları saat kaçta açıklanacağını ve nereden açıklandığıyla ilgili araştırmalarda bulunuyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı..

22 EKİM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI? KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 22 Ekim Cumartesi saat 21:30'da çekildi. Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı:

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN SAYILAR

22 Ekim Cumartesi günü yayınlanan sonuçlara göre Çılgın Sayısal loto kazanan sayıları 69-49-36-4-2-11 ve 33 (Joker) oldu. Süper star numarası ise 52 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

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Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır

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