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22 Ekim Cuma On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu sorgulama

22.10.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Ekim On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli olan On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yayınlanıyor. İşte merak edilenler...

22 Ekim Cuma On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu sorgulama

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonucu Milli Piyango sitesinde yer alıyor. Şans oyunu severler tarafından en çok takip edilen çekilişlerden biri olan On Numara çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. 22 Ekim On Numara çekiliş sonucu belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Yaklaşık 15 dakika içerisinde belli olan çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinde yayınlanıyor. Ayrıca On Numara çekilişini "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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