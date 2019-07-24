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22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

KARS'ta 22 ev ve iş yeri ile otomobilden 198 bin TL'lik hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- KARS'ta 22 ev ve iş yeri ile otomobilden 198 bin TL'lik hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Nisan-19 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine araştırma başlattı. 22 ev ve iş yeri ile otomobilden 198 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheliler tespit edildi. Polis, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde çok sayıda hırsızlık malı ele geçirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

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22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama

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