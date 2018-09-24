22 Eylül Sayısal loto sonuçları: 6 bilen bir kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira ikramiye kazandı!

22 Eylül Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişle belli oldu. Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto'da 1151. çekiliş, Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında yapıldı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişinde haftanın şanslı sayıları belirlendi. 1, 4, 12, 27, 46 ve 49 olarak belirlenen kazandıran numaraları doğru tahmin eden bir kişi 2.518.355,95 TL ikramiye kazandı. Sayısal Loto sonuçları detayları haberimizde.

22 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişinin kazandıran numaraları : 1 - 4 - 12 - 27 - 46 - 49

Sayısal Loto oyununun 1151'inci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 6 bilen talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 589 kişi de 12 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 5 milyon 254 bin 350 lira 25 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 757 bin 64 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 645 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.