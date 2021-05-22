22 Mayıs günlük burç yorumları |Beklenmedik gelişmelere hazır olun!

İKİZLER BURCU YORUMU Bugün ilişkiler, partnerlikler ve sevdikleriniz gün boyu sizin için ön planda olacak. Yeni kişilerle tanışabilir, sosyal medyayla ilgili işler yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU Bugün görev ve sorumluluklar, yapılacak işler ve programlar ön planda olabilir. Beslenme düzeninizde yenilikler yapabilir, yeni yemek tarifleri deneyebilir, spor alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Evcil hayvanlarla ilgili gündemler olabilir.

KOÇ BURCU YORUMU Bugün günün erken saatlerinde pozitif enerjiler ve keyifli paylaşımlar ön planda olabilir. Akşam saatleriyle daha hassas, duygusal olabilir ve ilişkilerinizi iyileştirme kararı alabilirsiniz.

22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Ay saat 04.35'e kadar Başak burcunda ilerliyor olacak. Daha sonra Terazi burcuna geçiş yapacak. İlişkilerimizle ilgili uyum yaratmak önemli hâle gelebilir.

Bugün gökyüzü ve gezegenlerin kombinasyonu hangi burçların hayatını yakından etkilerken, hangi burçlar gezegenlerin hareketinden olumsuz etkilenecek? Aslan burcu bu kombinasyon sonucu kararsızlıkların esiri olurken, yeni bir ilişkiye yelken açma isteğinde olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün evinizle ilgilenebilir, evinizden işlerinizi halledebilirsiniz. Dağınıklık ve tembellikleriniz olabilir. Aile üyeleriyle paylaşım içinde olabilir, uzaktaki aile üyelerinize özlem duyabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün kararsızlık ve ikilemleriniz olabilir. Gün içinde yeni istek ve hevesler içinde olabilirken bazı isteklerinizden de vazgeçebilirsiniz. Daha flörtöz olabileceğiniz bir gün.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerde veya finansal konularda ikili durumlar olabilir. İki farklı seçenekten birini tercih etmeniz gerekecektir. Bazı ilişkilerinizle ilgili kararsızlık yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün estetik konularla, dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerle bağlantılı olarak yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Günlük rutininiz değişebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün haberci veya işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde gelecek planlarınızla ilgilenebilir, hayaller kurabilir ve araştırmalar içinde olabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde dengeler değişebilir. Bir kararsızlık, aşk ve arkadaşlık arasında kalan bir ilişki gündeme gelebilir. Seçim yapma ve karar verme zamanı.