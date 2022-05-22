22 Mayıs Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bu illere dikkat uyarısı! 22-26 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

22 Mayıs Pazar günü hava durumu ile 22-26 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bazı illerde ise kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs Pazar günü için yapılan açıklama ve 22 Mayıs Pazar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 22-26 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu ve detaylar...

22 MAYIS 2022 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Malatya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Pazar sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23 derece

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 21 derece

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29 derece olması bekleniyor.

