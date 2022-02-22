Salı, perşembe ve Pazar olmak üzere 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Peki 22 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 22 Şubat 2022 Salı Süper Loto çekilişi ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

22 ŞUBAT SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun 22 Şubat Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

