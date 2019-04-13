22 ülkenin büyükelçileri Hatay'da

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile 22 ülkenin büyükelçileri, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (İTSO) ziyaret etti. Heyetin, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek çeşitli temaslarda bulunacağı belirtildi.

İTSO yönetimi tarafından karşılanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 22 ülkenin büyükelçilerinin yer aldığı 40 kişilik heyet, Başkan Levent Hakkı Yılmaz ile bir araya geldi. İskenderun'un ekonomisi, limanı, sanayisi ve ticari konumuyla ilgili verilerin paylaşıldığı ziyarette, Başkan Yılmaz ile Berger birbirlerine plaket verdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'in de katıldığı ziyaret sonunda AB heyeti, İTSO binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Christian Berger ve büyükelçilerin, 4 gün boyunca Hatay'ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek, çeşitli temaslarda bulanacakları bildirildi.

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