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  4. 22 yaşındaki Asiye Erdem'in acı ölümü! Oda arkadaşı buldu

22 yaşındaki Asiye Erdem'in acı ölümü! Oda arkadaşı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 20:14 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Asiye Erdem, kaldığı apartta ölü bulundu.

22 yaşındaki Asiye Erdem'in acı ölümü! Oda arkadaşı buldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı 2. sınıf öğrencisi Asiye Erdem'i yatağında hareketsiz gören oda arkadaşı, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

ASİYE ERDEM'İN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Erdem'in cesedi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şanlıurfa'dan Muğla'ya üniversite öğrenimi için geldiği öğrenilen Erdem'in ölüm haberini alan sınıf arkadaşları da üzüntü yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Asiye Erdem Muğla Milas

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