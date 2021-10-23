23 Ekim Cumartesi burç yorumları! Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor!

Gün içinde sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz, birliktelikleriniz ön planda olabilir. Kariyerinize ve gelecek planlarınıza dair yeni gündemler açılabilir. İlişkilerin ciddiyete binmesi, akılcı davranmak ve ilişkilerin geleceğini görmek sizin için daha önemli hale gelebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’in Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi ve Koç burcu yorumları…

KOÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Güne yeni kararlarla başlayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan sözlerin karması çalışabilir. Bir yolculuğa çıkabilir veya yolculuk planı yapabilirsiniz. Eskiden ve geçmişten uzaklaşıp yeniye gidebileceğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde harcamalar ve kazançlar gündemde olabilir. Ne istediğinize dair kafa yorabilir, ne istediğinizde netleşebilirsiniz. Bir yolculuk planı için harcama yapılabilir. Yakın çevrenizden tanışmalar olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde yeni düşünceler, yeni hevesler içinde olabilirsiniz. Merak duygunuzun yükseldiği bir gündesiniz. Hızlı planlar yapılabilir. Sorumluluklar ve ciddi kararlar gündeme gelebilir.

YENGEÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde hisleriniz, sezgileriniz ön planda olabilir ve karar mekanizmanıza dönüşebilir. Sorgulayıcı, şüpheci olabilirsiniz. Kuruntulara kapılmaya karşı dikkat edin. Elinizde olmayan, zamanın size henüz getirmediği durumlara müdahele etmeye çalışmayın.

ASLAN

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz, birliktelikleriniz ön planda olabilir. Aile içinde yeni gündemler açılabilir. Katılacağınız ortamlarda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hedeflerinize odaklanabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde kariyerinize ve gelecek planlarınıza dair yeni gündemler açılabilir. Taşınma, tanışma ve yeni bağlantılar kurma durumları çalışabilir. İş hayatı ve sorumluluklar gün boyu ön planda olabilir. Gerçekçi düşünerek hareket edeceğiniz bir gün.

TERAZİ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkileriniz ön planda olurken, geleceğe dair yeni adımlar atabilirsiniz. İlişkilerin ciddiyete binmesi, akılcı davranmak ve ilişkilerin geleceğini görmek sizin için daha önemli hale gelebilir.

AKREP

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Güneş ise artık sizin burcunuzda ilerliyor. Finansal konular ön planda olmaya başlayabilir. Enerjinizi korumak, enerjinizi düşüren konular ve konuşmalardan uzaklaşmak bugünlerde daha iyi olacaktır. Takıntılı durumlar içine girmeyin.

YAY

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde yeni enerjiler ve yenilikler ortaya çıkabilir. Yeni insanlarla tanışabilir veya mevcut ilişkilerinize farklı bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere dair merak duygunuz canlanabilir.

OĞLAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde çalışma hayatı, sorumluluklar ve zorunlu işler gündemde olabilir. Emek vermeniz ve çaba sarf etmeniz gereken durumlar içinde olabilirsiniz. Beslenmenizi düzenli yapmaya özen gösterin. Stres, mide hassasiyetlerine sebebiyet verebilir.

KOVA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde aşk ilişkilerinizde yenilikler ortaya çıkmaya başlayabilir. Yeni konuşmalar yapılabilir. Duygularınızı akıl süzgecinden geçirebilir, duyguları akıl ve mantıkla yönetmeye çalışabilirsiniz. Kararlarınız ve tercihleriniz öncelik olacaktır.

BALIK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde aile ilişkileri, aile üyeleri ve akrabalarla ilgili haberler gündeminizde olabilir. Uzaklardan haberler alabilirsiniz. Evinizde yakınlarınız ve sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Evliliğe dair gündemler açılabilir.



