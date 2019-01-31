23. EMITT Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm çeşitliliği içinde, alternatif turizm modellerinde de ev sahipliği yapmaya hazır bir ülke olarak dünyadaki pastadan kendi haklarını almak için uğraş verdiklerini söyledi.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin yapılmasının her ülkede önem arz ettiği gibi KKTC için de önemli olduğunu, fuara katıldıktan sonraki geri dönüşümün olumlu yansıdığını gördüklerini dile getirdi.

KKTC'de yapılan bütün yatırımları, her platformda paylaşmaya çalıştığını belirten Ataoğlu, KKTC'nin turizm boyutunda bütün sektörlere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Turizm çeşitliliği içinde alternatif turizm modellerinde de ev sahipliği yapmaya hazır bir ülke olarak dünyadaki pastadan kendi haklarını almak için uğraş verdiklerini belirten Ataoğlu, bugün 23'üncüsü düzenlenen EMITT'te buluşmalarına vesile olan organizatörlere, katkı veren makamlara teşekkür etti.