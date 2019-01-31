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23. EMITT Fuarı kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: - "Turizm çeşitliliği içinde, alternatif turizm modellerinde de ev sahipliği yapmaya hazır bir ülke olarak dünyadaki pastadan kendi hakkımızı almak için uğraş veriyoruz" - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Bütün etapları tamamlandığında dünya liderliğinde birinci sıraya oturacak İstanbul Havalimanı, günümüzün Milyon Taşı olacak" - "Kruvaziyer turizminde Sarayburnu Limanı'nda 19 bağlantı yapıldı. Kruvaziyerde eski parlak günlerimize döneceğimize inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm çeşitliliği içinde, alternatif turizm modellerinde de ev sahipliği yapmaya hazır bir ülke olarak dünyadaki pastadan kendi haklarını almak için uğraş verdiklerini söyledi.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin yapılmasının her ülkede önem arz ettiği gibi KKTC için de önemli olduğunu, fuara katıldıktan sonraki geri dönüşümün olumlu yansıdığını gördüklerini dile getirdi.

KKTC'de yapılan bütün yatırımları, her platformda paylaşmaya çalıştığını belirten Ataoğlu, KKTC'nin turizm boyutunda bütün sektörlere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Turizm çeşitliliği içinde alternatif turizm modellerinde de ev sahipliği yapmaya hazır bir ülke olarak dünyadaki pastadan kendi haklarını almak için uğraş verdiklerini belirten Ataoğlu, bugün 23'üncüsü düzenlenen EMITT'te buluşmalarına vesile olan organizatörlere, katkı veren makamlara teşekkür etti.

- "İstanbul Havalimanı, günümüzün Milyon Taşı olacak"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un iki kıta üzerine kurulmuş, içinden deniz geçen dünyanın tek şehri olduğunu dile getirerek, bu güzel şehri turizm cazibe merkezi haline getirmenin herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Fuarın, İstanbul'da yapılmasının da rastlantı olmadığını ifade eden Yerlikaya, Antik Çağ'da Roma'da söylenen "Her yol Roma'ya çıkar" sözünü hatırlatarak, bu sözün İstanbul için söylendiğini anlattı.

Sultanahmet'teki Milyon Taşı'nın dünyanın merkezi olarak kabul edildiğini aktaran Yerlikaya, bugün de aynı merkeziliğin devam ettiğini, bütün etapları tamamlandığında dünya liderliğinde birinci sıraya oturacak İstanbul Havalimanı'nın da günümüzün Milyon Taşı olacağını dile getirdi.

İstanbul Havalimanı tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle il ve ülke turizmine yeni bir boyut kazandıracağını belirten Yerlikaya, "İstanbul'u 2000 yılında 2,3 milyon turist ziyaret etti. Geçen yıl bu rakam 13,5 milyona ulaştı. İstanbul geçen yıl turizmde tarihi bir rekora ulaştı. İstanbul, 2017 yılında otellerinde yüzde 71 doluluk oranına kavuştu. Ortalama konaklama ücreti 83 avro. Turist başına harcaması 612 dolar. Ama Avrupa başkentlerinde bu rakam 1000 dolar." dedi.

İstanbul'da gastronomi, sağlık, kongre ve kruvaziyer turizminde üzerinde çalışılması gereken önemli alanlar olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Kruvaziyer turizminde Sarayburnu Limanı'nda 19 bağlantı yapıldı. Kruvaziyerde eski parlak günlerimize döneceğimize inanıyoruz." dedi.

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