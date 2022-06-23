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  4. 23 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

23 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

23.06.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severlerin gözleri 23 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. Sonuçlar, çekilişin başlangıcı itibarıyla birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Peki 23 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

23 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Süper Loto çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Peki 23 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

23 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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