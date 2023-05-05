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  4. 23 ilde operasyonun düğmesine basıldı! Terör örgütü DEAŞ'a darbe

23 ilde operasyonun düğmesine basıldı! Terör örgütü DEAŞ'a darbe

05.05.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 74 şüpheli gözaltına alındı.

23 ilde operasyonun düğmesine basıldı! Terör örgütü DEAŞ'a darbe

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

(DHA)

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