23 ilde operasyonun düğmesine basıldı! Terör örgütü DEAŞ'a darbe

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
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