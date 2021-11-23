KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 23 Kasım günlük burç yorumları: "Kadınlarla iletişim trafiği içerisine girebilirsiniz"

23 Kasım günlük burç yorumları: "Kadınlarla iletişim trafiği içerisine girebilirsiniz"

23.11.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yay burcu bugün kendisine yeni kapı açıldığını fark edebilir. Akışla uyum içerisinde olmaya çalışmalı. Oğlak burcu için arkadaşlık ve dostluk kavramı önem kazanabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

Yengeç burcunun kadınlarla iletişimi artabilir. İkizler burcu için ise koşulların kendiliğinden oluştuğu bir gün olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde iş ve özel hayatınız arasında doğru dengeler kurmanız gerekebilir. İş ve özel hayatınızda aynı anda yoğun gündemler içerisinde olabilirsiniz. Finansal konularda yatırımlar ve alım-satım konuları gündemde.

BOĞA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içindeki gündeminizlerinizle ilgili aklınızdan farklı şeyler söylerken duygularınız farklı konuşabilir. Akıl ve duygu arasında bir tercihe gitmek yerine her ikisinden yola çıkan ortak kararlar alın.

İKİZLER

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde kazanç ve harcamalar, ödemeler ve birikimlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. İş hayatındaki görevlerinizi daha hızlı ve kolay tamamlayabilirsiniz. Şartların kendiliğinden geliştiği bir gün.

YENGEÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde aşk hayatınızda güçlü duygular, romantizm ve ilişkilerde sahiplenme enerjisi ortaya çıkabilir. İlişkilerinizin geleceğine dair duygu odaklı konuşmalar yapılabilir. Kadınlarla iletişim trafiği içerisine girebilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Öğle saati ve civarında iç dünyanızda veya dış koşullarınızla ilgili bir durumda uzun vadeli bir değişiklik olabilir. İlahi ödüller ve karmik deneyimler karşınıza gelebilir.

BAŞAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde seyahat ve yolculuklara dair keyifli gündemler içerisinde olabilirsiniz. Kadın dostlarınız ve ortaklarınızla bir araya gelebilirsiniz. Alım satım planlarınızla ilgili imzalar atabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde duygularınızı veya ruh halinizi aniden değiştiren bir durumla karşılaşabilirsiniz. İş veya özel hayatınızla ilgili sürprizler ve fırsatlar ortaya çıkabilir. Aile içindeki kadınların sağlığıyla ilgili destekler alınabilir.

AKREP

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde sezgileriniz güçlenirken, olaylara daha kontrollü ve akıllıca yaklaşabilirsiniz. Gizemli yanınızla karşınızdakileri etkileyebilir, teklifler alabilirsiniz. Nostalji artabilir. İkna edici olabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde yaşamınızdaki uzun vadeli bir konu kapanışa geçebilir. Geçmişte bıraktığınız, vedalaştığınız durumların bugün sizlere yeni bir kapı açtığını fark edebilirsiniz. Akışla uyum içerisinde olmaya çalışın.

OĞLAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde duygusal birlikteliklerinizde uyum ve uzlaşma, karşılıklı ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılması durumları öne çıkabilir. İlişkilerinizde toparlanmalar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde dostluk kavramı önem kazanabilir.

KOVA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Güne etkielyici rüyalarla başlayabilirsiniz. İş hayatınız veya eğitim hayatınızla ilgili geleceğe dair planlar içerisinde olabilirsiniz. Çevrenizdeki kadınlarla iş birliği içerisine girebilir, ortak çalışmalar yapabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde sevdiklerinizle yakın ilişkiler olma ihtiyacı duyabilir, sevdiğiniz insanlarla ortak planlar yapabilirsiniz. Sevme, sevilme, anlaşılma isteğiniz artıyor. Alma-verme dengesi içerisinde ilişkilerinizi yürütmek sağlıklı sonuçlar verebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çay ve kahve yüzünden bardaklarınız mı sarardı? O derin izlerden bu yöntemlerle kurtulabilirsinizÇay ve kahve yüzünden bardaklarınız mı sarardı? O derin izlerden bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Hazır olun! Fırsat kapınızı çalabilirHazır olun! Fırsat kapınızı çalabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

O Ses Türkiye sunucusu göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

O Ses Türkiye sunucusu göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

Sararmalardan bu yöntemle kurtulabilirsiniz!

Sararmalardan bu yöntemle kurtulabilirsiniz!

22-28 Kasım haftalık burç yorumları

22-28 Kasım haftalık burç yorumları

Kaşlarınızı kalkık gösterecek makyaj hileleri

Kaşlarınızı kalkık gösterecek makyaj hileleri

Hiç susmayacakmış gibi ağlayan çocukları sakinleştirme teknikleri

Hiç susmayacakmış gibi ağlayan çocukları sakinleştirme teknikleri

İlginizi Çekebilir

Yeni sezon için tüylü çanta kombinleri

Yeni sezon için tüylü çanta kombinleri

Literatüre girdi! Yeni ıkınma yöntemi

Literatüre girdi! Yeni ıkınma yöntemi

90'ların şık ve çekici kolej stiline dönüş

90'ların şık ve çekici kolej stiline dönüş

100 TL altı hem kalıcı hem de ekonomik parfümler

100 TL altı hem kalıcı hem de ekonomik parfümler

Her gün 10 dakika boyunca yaptığınızda....

Her gün 10 dakika boyunca yaptığınızda....

Bunları okumadan kuaföre gitmeyin!

Bunları okumadan kuaföre gitmeyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.