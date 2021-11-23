23 Kasım günlük burç yorumları: "Kadınlarla iletişim trafiği içerisine girebilirsiniz"

Yengeç burcunun kadınlarla iletişimi artabilir. İkizler burcu için ise koşulların kendiliğinden oluştuğu bir gün olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde iş ve özel hayatınız arasında doğru dengeler kurmanız gerekebilir. İş ve özel hayatınızda aynı anda yoğun gündemler içerisinde olabilirsiniz. Finansal konularda yatırımlar ve alım-satım konuları gündemde.

BOĞA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içindeki gündeminizlerinizle ilgili aklınızdan farklı şeyler söylerken duygularınız farklı konuşabilir. Akıl ve duygu arasında bir tercihe gitmek yerine her ikisinden yola çıkan ortak kararlar alın.

İKİZLER

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde kazanç ve harcamalar, ödemeler ve birikimlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. İş hayatındaki görevlerinizi daha hızlı ve kolay tamamlayabilirsiniz. Şartların kendiliğinden geliştiği bir gün.

YENGEÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde aşk hayatınızda güçlü duygular, romantizm ve ilişkilerde sahiplenme enerjisi ortaya çıkabilir. İlişkilerinizin geleceğine dair duygu odaklı konuşmalar yapılabilir. Kadınlarla iletişim trafiği içerisine girebilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Öğle saati ve civarında iç dünyanızda veya dış koşullarınızla ilgili bir durumda uzun vadeli bir değişiklik olabilir. İlahi ödüller ve karmik deneyimler karşınıza gelebilir.

BAŞAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde seyahat ve yolculuklara dair keyifli gündemler içerisinde olabilirsiniz. Kadın dostlarınız ve ortaklarınızla bir araya gelebilirsiniz. Alım satım planlarınızla ilgili imzalar atabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde duygularınızı veya ruh halinizi aniden değiştiren bir durumla karşılaşabilirsiniz. İş veya özel hayatınızla ilgili sürprizler ve fırsatlar ortaya çıkabilir. Aile içindeki kadınların sağlığıyla ilgili destekler alınabilir.

AKREP

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde sezgileriniz güçlenirken, olaylara daha kontrollü ve akıllıca yaklaşabilirsiniz. Gizemli yanınızla karşınızdakileri etkileyebilir, teklifler alabilirsiniz. Nostalji artabilir. İkna edici olabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde yaşamınızdaki uzun vadeli bir konu kapanışa geçebilir. Geçmişte bıraktığınız, vedalaştığınız durumların bugün sizlere yeni bir kapı açtığını fark edebilirsiniz. Akışla uyum içerisinde olmaya çalışın.

OĞLAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde duygusal birlikteliklerinizde uyum ve uzlaşma, karşılıklı ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılması durumları öne çıkabilir. İlişkilerinizde toparlanmalar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde dostluk kavramı önem kazanabilir.

KOVA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Güne etkielyici rüyalarla başlayabilirsiniz. İş hayatınız veya eğitim hayatınızla ilgili geleceğe dair planlar içerisinde olabilirsiniz. Çevrenizdeki kadınlarla iş birliği içerisine girebilir, ortak çalışmalar yapabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde sevdiklerinizle yakın ilişkiler olma ihtiyacı duyabilir, sevdiğiniz insanlarla ortak planlar yapabilirsiniz. Sevme, sevilme, anlaşılma isteğiniz artıyor. Alma-verme dengesi içerisinde ilişkilerinizi yürütmek sağlıklı sonuçlar verebilir.



