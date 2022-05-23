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  4. 23 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

23 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

23.05.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları 23 Mayıs akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Çok sayıda şans oyunu sever Çılgın Sayısal Loto'yu yakından takip ediyor. Peki 23 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

23 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Peki 23 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

23 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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