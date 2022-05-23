On Numara çekilişi her hafta düzenli olarak tamamlanıyor. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. On Numara kurallarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 23 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi 20.00'da başlayacak. Çekilişin sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişinin sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulanabilir.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



