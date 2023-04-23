23 Nisan 1920 hangi güne denk gelmiştir? 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? İşte bu günün anlam ve önemi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu sene 103'üncü yıl dönümü kutlanmaktadır. Bilindiği üzere 23 Nisan 1920, halkın egemenliğini ilan ettiği gündür. İşte 23 Nisan 1920 ile ilgili detaylar...

23 NİSAN 1920 HANGİ GÜNE DENK GELMİŞTİR?

23 Nisan 1920 yılı Cuma gününe denk gelmiştir.

23 NİSAN 1920'DE NE OLMUŞTUR?

23 Nisan 1920'de Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılmış ve Türk halkı egemenliğini ilan etmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de kutlanmaktadır. Öte yandan yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.

Bu tarihten 5 sene sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Öte yandan bayram ilk kez 1929'da Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlandı. Çocuk Bayramı 1979'da ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşındı.

Türkiye, çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkedir.

