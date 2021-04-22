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  4. 23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

22.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan'a yakışır Atatürk sözleri özel derlemesini sizler için hazırladık. Büyük önder Atatürk hayatta olduğu yıllarda 23 Nisan kutlamalarına önem vermiş bu törenlerde bizzat kendisi yer almıştır. İşte 23 Nisan bayramı kutlama mesajları ve 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları!

23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

Korona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Pek çok etkinliğin iptal olması veya ertelenmesi üzerine 23 Nisan da bu yıl evden kutlanacak. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlıklar yaptıklarını vurguladı.

23 NİSAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

  • "Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…"

  • "Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

  • "Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

    • 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI TEBRİK KARTLARI

    23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

    23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

    23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

    23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

    23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

    23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

    23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

    23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

    23 Nisan bayramı kutlama mesajları | 23 Nisan Çocuk Bayramı tebrik kartları

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    Mustafa Kemal Atatürk

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