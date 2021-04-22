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23 nisan boyama etkinlikleri | Çocuklar için 23 Nisan boyama kağıtları

22.04.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Cuma gününe denk geliyor. Pandemi gölgesinde kutlanacak olan 23 Nisan Çocuk Bayramı için birçok öğretmen ve veli boyama kağıtları görsellerine bakıyor. Tüm ülkede coşkuyla kutlanan 23 Nisan, bu sene kalabalık etkinlikler yerine çevrimiçi olarak evlerde kutlanıyor. Çocuklarının 23 Nisan konseptli boyama yapmalarını isteyen veliler, boyama etkinliklerini araştırıyor.

23 nisan boyama etkinlikleri | Çocuklar için 23 Nisan boyama kağıtları

Bu sene de evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için çeşitli etkinlikler bulunuyor. Bunlar arasında 23 Nisan boyama etkinlikleri de bulunuyor. 23 Nisan konseptli çocuklar için tasarlanan boyama kağıtlarını, çocuklarınızla boyadıktan sonra evinizin camına ve duvarlarına asarak bu özel günü kutlayabilirsiniz. Sizin için 23 Nisan boyama etkinliklerini haberimizde derledik.

23 NİSAN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.

Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.

23 NİSAN BOYAMA KAĞITLARI

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Mustafa Kemal Atatürk

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