23 nisan boyama etkinlikleri | Çocuklar için 23 Nisan boyama kağıtları

Bu sene de evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için çeşitli etkinlikler bulunuyor. Bunlar arasında 23 Nisan boyama etkinlikleri de bulunuyor. 23 Nisan konseptli çocuklar için tasarlanan boyama kağıtlarını, çocuklarınızla boyadıktan sonra evinizin camına ve duvarlarına asarak bu özel günü kutlayabilirsiniz. Sizin için 23 Nisan boyama etkinliklerini haberimizde derledik.

23 NİSAN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.