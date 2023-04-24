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23 Nisan'da çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açmıştı! Tutuklanan şahıs gazetecilere o sözleri sarf etti

24.04.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine tabanca ile ateş açan 3 şüpheliden Tolga D. (25) tutuklanırken, B.D. (15) ve E.D. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tolga D., Emniyet Müdürlüğü çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönerek "Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum" dedi.

23 Nisan'da çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açmıştı! Tutuklanan şahıs gazetecilere o sözleri sarf etti

Ramazan Bayramı'nın son günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde çocuklara şeker dağıttı. Dağıtım sırasında tabanca ile sivil polis ekiplerine ateş açıldı. O

layda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, B.D.'yi, saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakınları, B.D.'nin ekip aracına bindirilmesini engellemeye çalıştı. B.D.'nin emniyete götürülmesinin ardından sürdürülen çalışmada ekipler, silahı ateşlediği iddia edilen Tolga D. ve diğer şüpheli E.D.’yi de olaydan bir saat sonra saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

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'BU KADAR ÜNLÜ OLDUĞUMU BİLMİYORDUM'

Üç şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından bugün, Çerkezköy Adliye'sine sevk edildi. Şüphelilerden Tolga D., Emniyet Müdürlüğü çıkışında, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönerek "Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum" dedi. Adliyeye gelen şüphelilerin yakınları, burada üç kişinin serbest bırakılmalarını isteyip polis ekiplerine hakaret etti.

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1'İ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tolga D. tutuklanırken, B.D. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)


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