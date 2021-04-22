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  4. 23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

22.04.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun! Bu özel günde birçok insan hem küçüklerinin çocuk bayramını hem de herkesin Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutlamak istiyor. İşte 23 Nisan ile ilgili çizimler, en değişik Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

23 Nisan Çocuk Bayramı'nın yaklaşıyor olması ile birlikte 23 Nisan sözleri ve kutlama mesajları da araştırılmaya başlandı. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tam 101 yıl önce çocuklara armağan etti.

23 NİSAN İLE İLGİLİ ÇİZİMLER

23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

EN DEĞİŞİK, CUMHURİYETLİ 23 NİSAN MESAJLARI VE ŞİİRLERİ

  • “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.”

  • “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

  • “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

  • “Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.”

23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

  • “Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.”

  • “Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.”

  • ”Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

    • 23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

    • ”Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

    • ”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

    • ”Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

    • ”23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…”

    23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

    • ”Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

    • ”Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

    • ”23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

  • ”Çocuklar sizler, Türkiye’ yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

    • 23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

    **23 Nisan

    Bugün sen de bayrağım,
    Daha şanlı dalgalan.
    Bugün büyük bayramım
    Bugün 23 Nisan.
    Bugün başta talihim
    Ve milletim uyandı
    Ankara'nın bağrında
    Bir sönmez ateş yandı.
    Aydınlattı yurdumu
    Dağıldı alev alev
    Bugün kalktı ayağa
    Uyuklayan koca dev.
    Bugün bana Ata'mdan
    En büyük bir armağan.
    Bugün büyük bayramım
    Bugün 23 Nisan…

    İ.Hakkı TALAS

    23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

    **23 Nisan

    23 Nisan…
    Yurdu koruyan,
    Yarını kuran,
    Sen ol çocuğum.
    Eskiyi unut,
    Yeni yolu tut,
    Türklüğe umut,
    Sen ol çocuğum.
    Bizi kurtaran,
    Öndere inan,
    Sözünü tutan,
    Sen ol çocuğum.
    Küçüksün bugün,
    Yarın büyürsün
    Her işte üstün
    Sen ol çocuğum.
    Çalışıp öğren,
    Her şeyi bilen
    Yurduna güven
    Sen ol çocuğum.

    Hasan Ali YÜCEL

    23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

    **23 Nisan

    Sana armağan etti,
    Ata bu güzel günü,
    23 Nisan bugün,
    Çocuk Bayramı günü.
    Sevin, oyna, gez, dolaş,
    Senin bayramın bugün.
    Bayrağı sev arkadaş.
    Dalgalandıkça öğün.

    R.Gökalp ARKIN

    23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

    **23 Nisan

    Bugün 23 Nisan
    Atatürk'ten armağan
    Sevinelim coşalım
    Neşelenip taşalım.
    Kağıt fener yapalım
    Sınıflara asalım
    Süsleyerek her yanı
    Kutlayalım bayramı

    23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

    **23 Nisan

    Egemenlik bizimdir,
    Düğün şenlik bizimdir,
    Bu esenlik bizimdir,
    Geldi 23 Nisan
    Coşalım, sevinelim,
    Süslenip giyinelim,
    Coşkuyla övünelim,
    Geldi 23 Nisan
    Bayrakları alalım,
    Alanlara dalalım,
    Hepimiz bir olalım,
    Geldi 23 Nisan.

    Hadi BESLEYİCİ

    23 Nisan ile ilgili çizimler | En değişik, Cumhuriyetli 23 Nisan mesajları ve şiirleri

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    Mustafa Kemal Atatürk

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