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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, yerli ve yabancı çocuklar tamamen geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiş bir trabant arabayı parmaklarıyla boyadı - Havalimanında, "Doğukan Manço ile Adam Olacak Çocuk" yarışması da düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın yaptığı etkinliğin ilkinde yerli ve yabancı çocuklar, Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki "İstanbul" yazısının önünde duran, tamamen geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiş bir trabant arabayı parmaklarıyla boyadı.

Ebeveynler de etkinlik sırasında arabayı boyayan çocuklarının fotoğraflarını çekti.

Boyama yapan çocuklardan Kaan Başar, gazetecilere, İstanbul Havalimanı'ndaki etkinliklerde eğlendiklerini, arabayı boyamanın çok zevkli olduğunu söyledi.

Başar, 23 Nisan'ın kendisine sevgi ve barışı ifade ettiğini ifade ederek, "İstanbul Havalimanı'na ilk defa geldim. Gerçekten çok büyük ve öyle güzel görünüyor ki, gelir gelmez çok şaşırdım." dedi.

Anne, baba ve kardeşiyle etkinlik alanına gelen Feyzanur Kaman da daha önce araba boyadığını belirterek, havalimanında çok güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

Havalimanındaki etkinlikler kapsamında, müzisyen Doğukan Manço tarafından "Adam Olacak Çocuk" yarışması yapıldı. Sanatçı Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde yerli ve yabancı yolcular ile çocukları dans etti.

Etkinliklerde, takı atölyesi, yüz boyama, balon şişirme, çizgi karakterleri ile fotoğraf çekiminin yanı sıra orkestra ile mini bando da yer aldı.

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