İSTANBUL (AA) - Bazı oyuncu ve sanatçılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Hayatta Kal Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette yapımcı İhsan Taş, Sinem Yıldırım, Çiğdem Tunç, Bahar Öztan, Kubilay Eraslan, Murat Parasayar ile Uhde Seçil yer aldı.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu ile hastaneyi gezen sanatçılar, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, pasta kesti.

Yapımcı Taş, çocukları koruma ve sahip çıkmanın her şeyden önce insani bir görev olduğunu aktararak, "23 Nisan’ı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklara ufak da olsa, bir moral ziyareti yapmak istedik. Umarım mutlu olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sinem Yıldırım da dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramın Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan olduğunu anımsatarak, "Tüm gelecek sadece çocukların elindedir. Hatta bizim geleceğimiz bile çocuklarımızın elindedir. Bu nedenle bütün çocuklara geleceğimizin onların elinde olduğunun bilinci ve sevgisiyle yaklaşmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

