23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ordu, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Temsili Vali Aslan, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i arayarak öğrenci sağlığı açısından okul bahçelerinin sert beton zemin yerine daha yumuşak malzemelerle kaplanması ve okul bahçelerine daha çok bank konulması konusunda istekte bulundu.

Öte yandan Vali Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Vakıflar İlkokulu 2/F sınıfı öğrencisi Hanzade Aslan'a teslim etti.

Gürcistan Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu törene, Vali Çeber'in yanı sıra Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Gün dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ordu'nun diğer ilçelerinde de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Programda Gürcistan'dan gelen yabancı öğrenciler de ülkelerine ait yöresel gösteriler yaptı. Öğrencilerin etkinlikleri il protokolü ile veliler tarafından ilgiyle izlendi.

Yavuz Selim İlkokulunda devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törenin ardından Vali İsmail Ustaoğlu, etkinlikler kapsamında makam koltuğunu Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Tuğra Özbey ve 2. sınıf öğrencisi Ecem Nur Bozdemir'e teslim etti. Ustaoğlu, taleplerini dinlediği öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi.

Trabzon'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi.

Aslan, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerini arayarak çeşitli taleplerini dile getirdi.

Yeşilgiresun İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergiledi, şiirler okudu. Törende Afgan öğrenciler de gösteri yaptı.

Taşbilek, gençlere kendilerine emanet edilen değerlere ve geleceklerine sahip çıkmaları ve ülkeleri için çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın ülkenin geleceği için umut vadeden gençlere bayram olarak sunulduğunu hatırlattı.

Programa Vali Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu bir gelecek çağrısı olduğunu belirtti.

Çocukların toprağa can verip, gelecek nesillere, çınar misali büyüyüp kök salacağını vurgulayan Tosunoğlu, "Temennimiz odur ki milli ve manevi değerlerinize bağlı olarak yetişerek, ileride üstleneceğiniz görevlerle ülkemizin geleceğine yön verip, yarınlara taşıyacaksınız." dedi.

Törene, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Artvin

Artvin'de ilk tören Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci'nin anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Artvin Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve diğer ilgililer, çocukların bayramını kutladı.