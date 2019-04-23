23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ordu, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ordu'da ilk tören, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş'ın anıta çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kentteki kutlamalara, Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Ortaokulu bahçesinde devam edildi. Vali Seddar Yavuz'un çocukların bayramını kutladığı törende çeşitli gösteriler sunuldu.
Etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, Vali Yavuz makamında öğrencileri ağırladı. Yavuz, makamını Şehit Zeki İnan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Miray Uzun'a emanet etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ordu'nun diğer ilçelerinde de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
- Rize
Rize Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara Yenişehir Spor Salonu'nda devam edildi.
Vali Kemal Çeber'in çocukların ve halkın bayramını kutladığı törende, Doğuş Çay İlkokulu öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.
Gün dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Gürcistan Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu törene, Vali Çeber'in yanı sıra Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Vali Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Vakıflar İlkokulu 2/F sınıfı öğrencisi Hanzade Aslan'a teslim etti.
Temsili Vali Aslan, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i arayarak öğrenci sağlığı açısından okul bahçelerinin sert beton zemin yerine daha yumuşak malzemelerle kaplanması ve okul bahçelerine daha çok bank konulması konusunda istekte bulundu.
Aslan, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerini arayarak çeşitli taleplerini dile getirdi.
- Trabzon
Trabzon'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Törenin ardından Vali İsmail Ustaoğlu, etkinlikler kapsamında makam koltuğunu Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Tuğra Özbey ve 2. sınıf öğrencisi Ecem Nur Bozdemir'e teslim etti. Ustaoğlu, taleplerini dinlediği öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi.
Yavuz Selim İlkokulunda devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Programda Gürcistan'dan gelen yabancı öğrenciler de ülkelerine ait yöresel gösteriler yaptı. Öğrencilerin etkinlikleri il protokolü ile veliler tarafından ilgiyle izlendi.
Programa Vali Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
- Gümüşhane
Valilik önünde düzenlenen ilk törende, İl Milli Eğitim Müdürü Şeydi Doğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törenin ardından Gümüşhane Kültür Merkezinde Aysın Rafet Ataç İlkokulu öğrencilerince program düzenlendi. Programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın ülkenin geleceği için umut vadeden gençlere bayram olarak sunulduğunu hatırlattı.
Taşbilek, gençlere kendilerine emanet edilen değerlere ve geleceklerine sahip çıkmaları ve ülkeleri için çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Programa, Vali Taşbilek'in yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.
- Giresun
Yeşilgiresun İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergiledi, şiirler okudu. Törende Afgan öğrenciler de gösteri yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu bir gelecek çağrısı olduğunu belirtti.
Çocukların toprağa can verip, gelecek nesillere, çınar misali büyüyüp kök salacağını vurgulayan Tosunoğlu, "Temennimiz odur ki milli ve manevi değerlerinize bağlı olarak yetişerek, ileride üstleneceğiniz görevlerle ülkemizin geleceğine yön verip, yarınlara taşıyacaksınız." dedi.
Törene, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
- Artvin
Artvin'de ilk tören Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci'nin anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Artvin Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve diğer ilgililer, çocukların bayramını kutladı.
Öğrencilerin gösterilen sunduğu programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Kahveci, milli birlik ve beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın daha sevinç ve coşkuyla kutlandığını söyledi.
Gün dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, Gürcistan'dan gelen öğrenciler de gösteri gerçekleştirdi.
Törenlere, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin Yetim, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.
- Bayburt
Bayburt Ortaokulu önündeki ilk törende, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Etkinlikler kapsamında Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, koltuğunu temsili olarak Bayburt Ortaokulu 3. sınıf öğrencisi Seleme Tugsem Güneş'e devretti.
Güneş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile Sağlık İl Müdürü İlker Hancı'yla yaptığı telefon görüşmesinde, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
- Ordu, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta törenler düzenlendi
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