23 Nisan’ın Cumhurbaşkanı Ozan Sözeyataroğlu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu’na bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu’na bıraktı.

Türkiye ve dünya çocuklarının 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığı ile en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. İstiklal Harbi’mizin muzaffer Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Bağımsızlığımız için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün çocuk bayramımızla beraber Büyük Millet Meclisimizin dualarla, tekbirle, salavatlarla açılışının 99. yıldönümünü de kutluyoruz. Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımıza giden yolun da öncüsü olmuştur. Büyük Millet Meclisinin gönüllerde yaktığı bağımsızlık ateşi kısa sürede tüm Anadolu’yu sarmış, en karanlık günlerde milletimize güç, cesaret ve umut aşılamıştır. Tarihimizdeki böylesine anlamlı bir günün siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır. Bu, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu, devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, ifadesidir. Bu, ülkemiz çocuklarına verilen aslında bir önemin işaretidir. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. İnşallah sizler çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla Türkiye’yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin. Hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın. Unutmayın sizler 2 bin 200 yıllık tarihi şanlı zaferlerle, fetihlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler anne ve babalarınızla beraber 82 milyonun da göz bebeğisiniz. İnşallah son 17 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlere daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmayı, mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Sahilde fırtına gibi esti! Soyer’den “İyilik yapmaya devam edeceğiz“ mesajı Devlet Erkanı, Anıtkabir’i ziyaret etti

“Bizlere verdiğiniz güvene, değere ve sevgiye layık olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koltuğuna oturan Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların imrenerek baktığı bir bayrama sahip olan bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocukları ile paylaşan tek ülke olma gururunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan, bu makamın asıl sahibi Cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu emanetle ülkemizi en güzel yerlere taşıyacağız. Bizlere verdiğiniz güvene, değere ve sevgiye layık olacağız” diye konuştu.